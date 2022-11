Barcellona PG – Numerosi i danni sul Lungomare di Spinesante causati dalle mareggiate

La potente mareggiata di ieri ha causato numerosi danni nella località marittima di Spinesante a Barcellona Pozzo di Gotto. Già nella serata di ieri la Via Cantoni era stata chiusa al transito per la presenza di detriti sulla carreggiata.

Già dalle prime ore di questa mattina si sta provvedendo all’intervento di bonifica, del tratto di strada tra via Spinesante e via Cartoni, invaso dai detriti trasportati sulla carreggiata. A regolare il traffico veicolare è presente la Polizia Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto. Resta ancora ignota la riapertura della strada, per le condizioni del mare, ancora agitato, che potrebbe prolungare i tempi di riapertura.

Angela Serena Lo Conti