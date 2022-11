Una panchina rossa per le donne vittime di violenza: l’iniziativa del Coordinamento Donne della Cisl di Messina

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Coordinamento Donne della Cisl di Messina installerà una panchina rossa a Ritiro: l’appuntamento è alle ore 15.30 di venerdì 25 novembre, presso il Centro Polisportivo Giovanni XXIII di Via Palermo.

Il programma prevede i saluti del segretario generale Antonino Alibrandi e gli interventi della Coordinatrice Donne Cisl Messina, Ranali Warnakulasuriya, della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Messina e Consulente di Fiducia Università di Messina, Mariella Crisafulli, dell’autrice del libro “Alessandra…non end…Storia di un femminicidio”, Francesca Spadaro, e le conclusioni della segretaria della Cisl Sicilia, Rosanna La Placa.

Articolo di Federica Margherita Corpina