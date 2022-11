Mostra fotografica alla Galleria Cavour di Messina: le pagine a colori di un diario di viaggi

È stata inaugurata, nella serata di sabato 12 novembre, alla Galleria d’Arte Cavour di Messina, la mostra fotografica dal titolo “I miei viaggi – Fotografando il mondo”.

L’autore delle immagini esposte, l’avvocato e fotografo Daniele Passaro, intende raccontare, attraverso paesaggi e ritratti, cinque località da lui esplorate: Cuba, Nepal, Islanda, la pianura del Serengeti in Tanzania e New York. Otto immagini fotografiche per ciascuno dei luoghi, per un totale di 40 frammenti di mondo.

La mostra, curata dal direttore della galleria Paolo Accordino e dal direttore artistico Maurizio Gemelli, resterà visitabile, gratuitamente, fino al 26 novembre, tutti i giorni dalle 17 alle 20.

Articolo di Federica Margherita Corpina