Messina – I Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio San Filippo

Inclusa nel loro tour negli stadi in programma per il 2023 anche la Città dello Stretto: il prossimo 30 luglio, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno allo Stadio San Filippo di Messina.

Dieci in tutto le tappe, tra Venezia, Milano, Firenze, Torino, Roma, Bari, Messina e Olbia. E un altro grande traguardo per la band bergamasca, che ha da poco vinto il Best Italian Act agli MTV EMA 2022 a Düsseldorf, in Germania.

Ci sarà tempo, per i fan, anche per imparare i testi del nuovo album “Fake News”, in uscita il 2 dicembre. Ma tranquilli che quelle relative ai loro concerti sono notizie ufficiali.

Articolo di Federica Margherita Corpina