Ic “Pirandello” di Patti, il dirigente Clotilde Graziano: “Un grandissimo riconoscimento per il nostro istituto relazionare sul progetto di educazione civica!”

L’Istituto Comprensivo “Pirandello” di Patti, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano, è stato invitato a relazionare sul proprio progetto di Educazione Civica ai “#3giorniperlascuola 2022 #RiGenerazioneScuola”, evento promosso dalla regione Campania e dalla “Città della

Scienza” di Napoli, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Dirigenti scolastici, docenti, studenti, formatori ed esperti si sono confrontati, con conferenze, dibattiti e workshop, sugli obiettivi del Piano RiGenerazione Scuola del Ministero dell’Istruzione, pensato per i ragazzi su temi quali sostenibilità, ambiente,

educazione civica e digitale.

Il prestigioso traguardo è stato raggiunto dall’istituto pattese grazie all’azione quotidiana

delle maestre Mary Addamo, Maria Cirino, Francesca Scardino ed Elisa Niosi.

“Per l’istituto “Pirandello” – commenta giustificatamente soddisfatta la dirigente Graziano – è un grandissimo riconoscimento all’intensa attività svolto. Se lavori con passione e metti il cuore in ciò che fai, le tue fatiche avranno grandi ricompense. Essere stati invitati alla tre giorni in Campania è per noi motivo di grande orgoglio e ci spinge a proseguire sulla strada

intrapresa”.