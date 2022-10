I.C. di Torrenova, Capri Leone e S. Marco d’Alunzio: lavagne interattive, app e connessione in rete per studiare

La didattica per la generazione dei nativi digitali non può fare a meno di utilizzare strumenti tecnologici, connessione in rete ed interattività. Il MIUR ha previsto progetti e fondi finalizzati alla conversione del sistema scolastico italiano all’innovazione e all’educazione digitale, che risulta più incisiva e stimolante per gli alunni e gli stessi insegnanti.

Allo stesso tempo la scuola deve poter gestire anche il lavoro amministrativo con sistemi al passo con i tempi, che semplifichino le attività. Tra le scuole che hanno colto questa opportunità c’è anche l’I.C. di Torrenova, Capri Leone e San Marco d’Alunzio. Ne abbiamo parlato con la dirigente Antonina Gaglio.