Santo Stefano Camastra, il prof di matematica Antonino Morello a “Soliti ignoti”

Saranno stati in tanti questa sera gli stefanesi davanti alla tv per vedere il loro concittadino Antonino Morello nella seguitissima trasmissione in onda su Rai Uno “Soliti ignoti” condotta da Amadeus.

Il signor Antonino, che insegna matematica all’istituto tecnico commerciale di Santo Stefano di Camastra, ha partecipato al game show a premi in onda in primissima serata sulla prima rete come soggetto ignoto numero 2, insieme ad altri 7, arrivando poi fino al confronto finale del gioco in quanto indicato – erroneamente- come il padre del “parente ignoto”, un giovane 25enne, che invece era il figlio dell’ignota numero 1, la signora Adele di Mosciano Sant’Angelo.

Peccato per la coppia di concorrenti Alessandro e Loredana di San Benedetto del Tronto che non ha indovinato che lavoro fa il professor Morello e non ha azzeccato la parentela, indicando prima correttamente la signora Adele e poi cambiando idea all’ultimo minuto, mentre per il signor Antonino sarà stata sicuramente una singolare esperienza.