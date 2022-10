Patti: prosegue il minuzioso restauro degli antichi costumi del senato pattese

Negli ambienti della biblioteca comunale di Patti procede il minuzioso lavoro di restauro degli antichi costumi del senato pattese del 1800.

Grazie ai finanziamenti del comune e ai fondi raccolti da Italia Nostra è stato possibile realizzare questa iniziativa importantissima per la cittadinanza e mancano ancora 3000 euro alla somma necessaria per concludere il lavoro.

Un restauro minuzioso, frutto di un lavoro paziente e puntuale, realizzato da Monica Cannillo restauratrice di manufatti tessili formatasi presso la scuola di restauro di Botticino a Brescia.

Fondamentale è stato anche il coinvolgimento delle scuole; l’iniziativa infatti potrebbe essere uno spunto molto importante di riflessione e studio delle antiche tradizioni pattesi, e perché no? Anche spunto di creatività con l’organizzazione di sfilate e manifestazioni ispirate al periodo del senato pattese e ai magnifici costumi.

Una volta concluso il restauro, questi abiti verranno esposti in modo permanente in una mostra e potranno rappresentare, se opportunamente valorizzati, una ricchezza anche dal punto di vista turistico, per l’inestimabile valore storico artistico e il forte legame con le tradizioni e la storia del territorio.

Sofia Aliberto