Sinagra, presentato il romanzo di Franco Fogliani “Si sciolgono le nevi”

È stato presentato a Sinagra, a tre giorni dalla sua uscita nelle librerie, il primo romanzo di Franco Fogliani, già dirigente scolastico e cultore di Filosofia teoretica presso l’Università di Messina, dal titolo “Si sciolgono le nevi”. Il volume, edito da Navarra Editore, si caratterizza come un coinvolgente romanzo storico sull’Italia partigiana, con la prefazione di Antonio Matasso, noto docente universitario, avvocato e giornalista.

La progressione narrativa riesce a mettere in risalto il lato prettamente umano delle vicende storiche degli anni che vanno dal 1939 al 1945: ai temi della lotta antifascista, della situazione contadina e del disagio causato dalla crisi economica, si affiancano infatti quelli dell’amore e dell’amicizia, per restituire umanità a fatti storici che, ancora prima di sconvolgere dinamiche politiche, sociali ed economiche, hanno sconvolto la vita di uomini e donne. L’opera restituisce un affresco dell’Italia intera, da Nord a Sud, seguendo le vicissitudini di Marcello Poldesi, laureato in Giurisprudenza a Milano e fuggito in Francia per scampare alla guerra d’Africa.

Al suo rientro in Italia viene arrestato e mandato al confino nel messinese. Qui ritrova Carlo – personaggio ispirato allo scrittore Beniamino Joppolo – e conosce i giovani siciliani che insieme a lui e allo stesso Carlo diverranno partigiani. Incontra anche Grazia, figlia del vicesegretario del Fascio locale e, nonostante l’appartenenza a due mondi ideologicamente opposti, i due giovani si innamoreranno.

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Salleo e nel corso di un dibattito moderato dalla scrittrice Franca Sinagra Brisca, sono intervenuti il sindaco di Sinagra Antonino Musca, l’assessore comunale alla Pubblica istruzione e alla Cultura Marzia Rita Mancuso e la presidente della Pro Loco Vincenza Mola. Sono stati inoltre letti alcuni brani del libro, ad opera dello studente liceale sinagrese Daniele Sardo Infirri. L’incontro si è concluso con gli interventi del professor Matasso e dello stesso autore, Franco Fogliani, il quale ha reso nota la decisione di Navarra Editore di far partecipare “Si sciolgono le nevi” alla fiera dell’editoria “Più libri più liberi” presso il Nuovo Centro Congressi EUR “La Nuvola” di Roma, nonché al Salone del Libro di Torino: in entrambe le manifestazioni sarà infatti presente uno stand dedicato alla casa editrice palermitana.