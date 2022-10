“Si sciolgono le nevi” di Franco Fogliani: domenica la presentazione del libro a Sinagra

Si terrà domenica 23 ottobre, alle ore 18:00, presso il Palazzo Salleo di Sinagra, la presentazione del primo romanzo di Franco Fogliani, “Si sciolgono le nevi”.

Opera prima del cultore di filosofia teoretica all’università di Messina ed ex assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Sinagra, il libro, edito da Navarra Editore, è uscito il 17 ottobre scorso, con una prefazione a cura di Antonio Matasso. Si tratta di un coinvolgente romanzo storico sull’Italia partigiana degli anni tra il 1939 e il 1945. Protagonisti Marcello e Grazia, lui partigiano dopo il confino a Messina, lei figlia del vicesegretario del Fascio locale: i loro sentimenti, le difficoltà e le inquietudini di una storia d’amore particolarmente sensibile al periodo storico che le fa da sfondo (e non solo) si intrecciano con i temi della lotta antifascista, della situazione contadina e del disagio causato dalla crisi economica, in un sud di cui si intendono raccontare, nelle intenzioni dell’autore, i soprusi ad opera dei fascisti nei confronti della parte più debole della popolazione e le lotte per la libertà.

I sentimenti individuali, oggetto d’indagine tipico dei romanzi, diventano in tal modo una chiave di lettura fondamentale per comprendere a fondo un’intera epoca storica, fatta di sangue e coraggio, così come di amicizie e di amore.

Articolo di Federica Margherita Corpina