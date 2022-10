Capo d’Orlando: il servizio di raccolta dei rifiuti nei giorni della festa di Maria Santissima

Il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta subirà modifiche in occasione della festa di Maria Santissima di Capo d’Orlando nelle date del 21 e 22 ottobre prossimi.

Nelle vie interessate dalle bancarelle e dalle giostre, come da comunicazione del responsabile del servizio igiene ambientale Massimo Bontempo, venerdì 21 ottobre il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica non verrà svolto, ma gli utenti potranno usufruire del CCR di contrada Pissi che rimarrà aperto dalle ore 07:00 alle ore 12:00.

Per tutto il resto del paese, sempre venerdì 21 ottobre, il servizio verrà effettuato regolarmente; invece sabato 22 ottobre non verrà svolta la raccolta porta a porta della frazione indifferenziata in tutto il paese e il Ccr sarà chiuso.