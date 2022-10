Meteo Sicilia: un (ultimo?) ritorno di fiamma questa settimana. Sole e temperature in aumento

A dispetto delle precipitazioni e delle temperature delle scorse settimane, che lasciavano presagire l’ineluttabilità, tipicamente nostalgica, del cambio stagione, il campo di alte pressioni che abbraccerà la nostra regione nei prossimi giorni sembra voler concedere, agli indumenti più estivi, un soggiorno un po’ più lungo nei nostri armadi. Sembra, insomma, che la nostalgia, ormai nella seconda metà del mese di ottobre, sia piuttosto venuta all’estate.

Si prevedono, infatti, per questa settimana, temperature in aumento in tutta la Sicilia, con picchi di 25 e 26 gradi in città come Messina, Agrigento e Siracusa; Catania, nel weekend, sfiorerà addirittura i 29. Mari calmi o poco mossi, con possibilità di isolate pioviggini sull’area dello Stretto tra il 19 e il 20 ottobre. Il progressivo rinforzo dell’anticiclone garantirà un cielo prevalentemente soleggiato e stabile, ad eccezione di nubi basse marittime sulle aree tirreniche, specie nelle ore più fredde della giornata. Venti deboli o moderati.

Il momento ideale, dunque, per un ultimo bagno, nel caso in cui qualcuno avesse già iniziato ad avvertire una certa nostalgia del mare. Con qualche sfumatura di amarezza, forse, trattandosi di valori di gran lunga superiori alle medie stagionali. Ma per quanto ancora?

Articolo di Federica Margherita Corpina