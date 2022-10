San Piero Patti, interventi per la viabilità interna. La sindaca Marchello: “Teniamo fede a impegno assunto in campagna elettorale”

Sono già diversi e diffusi su tutto il territorio, gli interventi messi in atto dall’amministrazione sampietrina, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, per migliorare la percorribilità delle strade comunali e provinciali agricole. Nelle ultime settimane il Comune è intervenuto sia sul piano del miglioramento del piano viabile sia su quello della pulizia cercando di ovviare a ritardi e problemi annosi.

Nello specifico queste sono le strade sulle quali da metà settembre sono stati effettuati

degli interventi, sotto la supervisione dell’assessore alla manutenzione viabilità Armando

Interdonato:

– strada comunale c.da Lacuneri (ripristino viabilità a causa frana)

– strada comunale c.da Mastronapoli (miglioramento piano viabile)

– strada provinciale agricola c.da Divisa (miglioramento piano viabile)

– strada Circiumì- Muccagiari (zona serbatoio comunale, miglioramento piano viabile)

– strada provinciale agricola Bellù fino al bivio S.P. 137 (scerbatura con trincia)

– strada provinciale agricola Bellù- Piano Trapani (scerbatura con trincia)

– strada l.tà Fontana Roveto (pulizia cunette e scerbatura con trincia)

Gli interventi sono stati realizzati con fondi a carico del Comune. Inoltre, nelle scorse settimane, dopo i continui solleciti dell’amministrazione Marchello, la Città Metropolitana è finalmente intervenuta su più tratti della S.P. 136 S. Piero- Raccuja, in particolare tra ponte Urgeri e Fondachello, provvedendo alla scerbatura in zone dove non si effettuava manutenzione da anni.

Nei prossimi giorni sono già stati programmati numerosi altri interventi con i quali si daranno risposte alle legittime esigenze di sicurezza e pulizia di tutte le località e contrade del territorio comunale. «È un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale – afferma la sindaca Cinzia Marchello – e che intendiamo mantenere fino in fondo. Il nostro territorio è attraversato da 36 strade provinciali agricole e da decine e decine di strade comunali, oltre alle due principali strade, la S.P. 122 e la 136. In maniera continua e attenta cercheremo di intervenire su tutta la viabilità di proprietà comunale e vigileremo perché la Città metropolitana assicuri la manutenzione necessaria su quelle provinciali.

Come si può vedere, la nostra amministrazione non si è tirata indietro dal procedere alla pulizia anche di strade provinciali agricole con propri fondi, pur di garantire sicurezza e pulizia agli abitanti. Quanto fatto finora è solo una minima parte, sappiamo che ancora ci sono tanti problemi da risolvere sul tema viabilità e per questo chiediamo un po’ pazienza ai nostri concittadini. Continueremo a lavorare su questo fronte in maniera decisa perché quello della viabilità per noi è un tema essenziale».