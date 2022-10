Infodrive Capo d’Orlando – Questa sera alle 20.30 la trasferta di Bergamo

La Infodrive Capo d’Orlando, dopo la sconfitta interna rimediata all’esordio, cerca adesso il riscatto in trasferta. Questa sera alle 20.30 i ragazzi di coach Sussi scenderanno in campo a Bergamo, per una gara che solo 3 anni fa valeva la finale di promozione in Serie A2.

Bergamo nella prima giornata di campionato ha battuto Padova in trasferta. La squadra lombarda può contare su giocatori d’esperienza come Sodero, Manenti e Genovese, ma anche su giovani interessanti come Isotta, 18 punti nella prima partita, e Cagliani.

L’Orlandina dal canto suo avrà ancora l’infermeria piena. Assenti Sandri e Binelli, oltre al lungodegente Matteo Laganà. Il capitano dovrebbe tornare in campo a novembre.