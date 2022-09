Messina, nasconde i soldi nel muro e lancia la droga dalla finestra. Arrestato 22enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne del circondario, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Gazzi hanno effettuato una perquisizione domiciliarenell’abitazione del giovane. I militari, mentre stavano entrando all’interno dello stabile, hanno notato il 22enne mentre lanciava dalla finestra tre involucri, poi recuperati, contenenti complessivamente 38 grammi di “crack”.

All’interno dell’abitazione, in un incavo ricavato nel muro di casa, i Carabinieri di Gazzi hanno rinvenuto 4.370 euro in piccoli tagli che, considerati provento dell’attività delittuosa, sono stati sequestrati.

La droga, inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato e poi condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.