Sant’Agata Militello, bagno di folla e alto gradimento per il “Liscìa Fest”

Ha riscosso un successo straordinario in termini di partecipazione e gradimento del pubblico l’evento del “Liscìa Fest”, tre giorni all’insegna del divertimento con concerti musicali e l’area dedicata allo street food sul lungomare santagatese, meta di migliaia di visitatori nelle serate tra il 16 e il 18 settembre.

“Sono stati tre giorni fantastici di spettacolo, spensieratezza e gastronomia di qualità – commenta il sindaco Bruno Mancuso -. Un’organizzazione perfetta grazie all’impegno di una squadra formidabile. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno lavorato per l’organizzazione e contribuito all’ottimo successo dell’evento, agli operatori dello street food che hanno partecipato, alle aziende cha hanno sponsorizzato la manifestazione, a tutte le Forze dell’Ordine ed alle organizzazioni di volontari di protezione civile che hanno garantito un sereno svolgimento. Grazie a tutti!”

“Sono stati tre giorni intensi, con una partecipazione di pubblico da record, che ci riempiono di orgoglio – aggiunge l’assessore al turismo Antonio Scurria -. Una manifestazione di alto spessore musicale e culturale, grazie anche al cast artistico ed al progetto dell’associazione Fandango e della produzione curata da DalVivo Entertainment, che ha visto alternarsi sul palcoscenico grandi artisti, perfettamente calati nello spirito dell’evento, all’insegna del divertimento e della gioia di vivere tipica dell’anima siciliana. Con “Liscìa Fest” Sant’Agata torna ad essere protagonista e punto di riferimento per l’organizzazione di grandi eventi grazie alla sinergia positiva sviluppatasi tra amministrazioni pubbliche, ARS e Comune, associazionismo, con la Pro Loco, ed i privati.

Oltre ad una occasione di spettacolo e di intrattenimento, Liscìa Fest ha infatti rappresentato un momento di valorizzazione e promozione dell’immagine del territorio e di crescita socio-culturale, generando, altresì, evidenti ricadute economiche positive a sostegno del tessuto economico locale.

Un evento perfettamente riuscito, grazie ad una macchina organizzativa efficiente, e sicuro, con la presenza costante e discreta delle forze dell’Ordine e dei volontari di protezione civile, impeccabile dal punto di vista tecnico, per il lavoro svolto da tanti che hanno prestato la loro collaborazione con impegno e professionalità – conclude Scurria -. L’area food, infine, ha costituito un punto di ritrovo per tutti, con i tanti operatori presenti che hanno ricevuto grandi apprezzamenti per le specialità gastronomiche proposte, tutte all’insegna dell’eccellenza”.