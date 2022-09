10eLotto e SuperEnalotto, quattro vincite in Sicilia

Il 10eLotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, ad Acireale, in provincia di Catania, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi dall’inizio dell’anno.

La Sicilia festeggia anche con il SuperEnalotto. Nel concorso del 17 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 26.093,30 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Ausonia 166 a Palermo, mentre la seconda è stata registrata presso il tabacchi di corso Umberto 47 a Sortino, in provincia di Siracusa. L’ultima, invece, è stata centrata nel tabacchi di via Noce 14 a Palermo.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 274,3 milioni di euro, record nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.