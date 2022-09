Piraino, la festa di Maria SS. del Tindari in contrada Salinà

Il primo weekend di settembre è segnato dai festeggiamenti in onore di Maria SS. del Tindari, che si svolgeranno domenica 4 in Contrada Salinà, nel comune di Piraino.

Il triduo di preparazione alla festa della madonna è già iniziato e per l’occasione, stasera dalle 21.30, ci saranno i “Giochi” in piazza e “l’Anguriata”.

Da non perdere nel pomeriggio di sabato 3 settembre, i vari momenti tradizionali che si susseguiranno dalle 16 in poi. Prima il “Gioco di Pignateddi”, poi i Vespri Solenni in onore della Beata Vergine Maria. La serata sarà riempita con la simpatia del comico Marco Manera e con lo spettacolo musicale.

Domenica 4 settembre è il giorno della tradizionale Processione di Maria SS. del Tindari, al cui rientro verrà celebrata la santa messa presso il piazzale antistante l’ex scuola elementare. Dalle 21.30 si assisterà allo spettacolo musicale ed ai giochi pirotecnici, che segneranno la fine dei festeggiamenti.