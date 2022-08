Si è tenuta questa mattina, presso la corte interna dell’ASP di Messina, in via La Farina, una manifestazione dei lavoratori indetta dalla CISL FP di Messina.

Per il sindacato l’azienda avrebbe negato per 3 volte l’indizione di un’assemblea per discutere temi importanti come la mancata stabilizzazione dei precari storici, dei precari Covid, dei precari nel Ruolo, fino alle gravi carenze organiche di personale sanitario