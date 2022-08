Capri Leone, annullato il concerto di Aka 7even a Rocca

È ufficiale: il concerto del cantante Aka 7even non si farà. L’evento è stato annullato a causa dei persistenti problemi di salute che hanno colpito il cantante nelle ultime settimane e che lo hanno costretto a cancellare altre date del suo tour estivo.

Il comune di Capri Leone ha così annunciato sul post di facebook: “Siamo rammaricati perché questo era l’appuntamento di punta del nostro cartellone estivo. Fino a ieri siamo stati in contatto con l’entourage del cantante e avevamo sperato insieme a loro che il concerto si potesse svolgere. Purtroppo invece, di fronte ai persistenti problemi di salute, stamattina siamo stati avvisati dell’impossibilità del cantante di esibirsi, anche su preciso consiglio dei medici che lo hanno in cura.”

Lo spettacolo musicale era già stato rinviato una volta concordando con lo staff di Aka 7even che si sarebbe svolto lunedì 29 agosto, in Piazza Gepy Faranda. A quanto pare, però, i giorni passati non sono bastati al cantante per recuperare la voce e migliorare completamente le sue condizioni di salute.

Auguriamo dunque anche noi, una pronta e definitiva guarigione ad Aka 7even.