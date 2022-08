Tre spiagge siciliane premiate dal National Geographic, al 1° posto Capo Peloro (ME)

Capo Peloro, Cala Rossa e la spiaggia dei Conigli sono le spiagge siciliane premiate dalla celebre rivista americana National Geographic.

Tra i 12 litorali italiani più belli, Capo Peloro che si trova sullo Stretto di Messina, è definita la spiaggia con la miglior vista, ecco perché le è stato riservato il primo posto. L’articolo firmato da Julia Buckley fa riferimento alla storia mitologica che c’è dietro. Lì dove lo Ionio ed il Tirreno si incontrano, Omero ha scelto di ambientare parte dell’Odissea. La giornalista cita anche l’imponente pilone di Torre Faro, il traliccio costruito negli anni ‘50 per portare la corrente elettrica da un capo all’altro dello Stretto. Oggi in disuso ma restaurato di recente. La spiaggia, invece, un’ampia e distesa riserva naturale di sabbia, si affaccia sulla Calabria che si profila all’orizzonte.

Sulle coste occidentali siciliane vi è Cala Rossa, sull’isola di Favignana, posizionata al 5° posto e definita come il litorale migliore per i fotografi. Si arriva in spiaggia con una passeggiata di 10 minuti su un sentiero tra le rocce o, più facilmente, su barche a noleggio. Il nome “Cala Rossa”, deriva dalla leggenda secondo cui l’acqua un tempo si tinse di rosso in una battaglia piuttosto cruenta tra Romani e Cartaginesi. Le acque delle Isole Egadi in realtà sono di un vivido turchese mentre la sabbia è bianca e scintillante.

La terza spiaggia siciliana premiata dal National Geographic è la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, la migliore per isolamento, in ragione del limite massimo di visitatori, circa 500, che vi possono accedere alla volta. Il luogo, infatti è tutelato con regole restrittive per rispettare la fragile biodiversità della spiaggia.

Ecco quali sono le altre spiagge italiane più belle: 2° Baia di Riaci, Santa Domenica di Ricadi (Vibo Valentia); 3° Marina di Alberese (Grosseto); 4° Pescoluse (Lecce); 6° Santa Maria di Castellabate (Salerno); 8° Spiaggia delle due sorelle, Sirolo (Ancona); 9° Viareggio (Lucca); 10° Maronti (Ischia); 11° Punta Aderci, Vasto (Chieti); 12° Riccione (Rimini).