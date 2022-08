Estate 2022, la simpatia de “I soldi spicci” e gli altri eventi di oggi

Una coppia comica travolgente che ha coinvolto il pubblico con il talento e l’autoironia che li contraddistingue: Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, in arte I soldi spicci, si sono esibiti al palatenda di Brolo sabato 20 agosto.

In occasione della promozione del nuovo film in uscita nelle sale di tutta Italia il prossimo 15 settembre, i comici palermitani hanno presentato un’anteprima del nuovo prodotto cinematografico dal titolo “Un mondo sotto social”. Saranno sia attori protagonisti sia – per la prima volta – registi in una pellicola che affronta il tema dei social media e degli influencer.

Sketch esilaranti, musica e tante risate: sono questi gli ingredienti che hanno reso memorabile la serata di sabato e che preludono i prossimi appuntamenti del duo: fino al 24 agosto, infatti, verrà proiettato il film de “I soldi spicci” in oltre 200 cinema italiani, in anteprima assoluta.

A Mirto, sempre sabato 20 agosto, sono iniziati gli eventi previsti all’interno della seconda edizione di “Borghi dei Tesori Fest”, il Festival a cui partecipano 40 Borghi siciliani che svelano i propri tesori. Prima l’estro dell’artista Maria Concetta Cassarà con la sua mostra pittorica ed il film a lei dedicato “il colore di sera” proiettato sabato. Ieri, invece, a Palazzo Cupane il focus dell’incontro era il Suino dei Nebrodi; collegata al tema, si è svolta la presentazione del libro “Sua Maestà il Maiale” di Flavio Birri e Carla Coco, poi la mostra fotografica di Minnella “Le Maialate” e le pittografie dei Nebrodi di Toti Librizzi.

Ancora cultura per il comune di Ficarra, pronto per ospitare un convegno dal titolo “Il territorio come laboratorio didattico” a cura di “Sulle tracce del gattopardo” dalle ore 21.00, presso il Museo dell’oliva “minuta”. C.da Rosmarino di Torrenova sarà in festa, con lo spettacolo folkloristico del gruppo “Amastra” e la degustazione di pani cunsatu e angurie