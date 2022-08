Gioiosa Marea – Aggressione ad un operatore ecologico, la denuncia della CGIL. Prognosi di 20 giorni per l’uomo

Nei giorni scorsi a Gioiosa Marea un operatore ecologico è stato oggetto di vile e violenta aggressione da parte di una persona del posto, senza apparente motivo.

A denunciare l’aggressione è il segretario territoriale della FP Cgil di Messina Carmelo Pino. Tale aggressione ha procurato il ricorso alle cure sanitarie ed una prognosi di oltre 20 giorni per contusioni varie ed una sospetta frattura di un dito.

“Non è la prima volta che un lavoratore del settore, che si alza alle 4 del mattino per rendere più decoroso il comune presso il quale presta servizio, subisce tali vergognose aggressioni, soprattutto nel periodo estivo dove i comuni turistici sono presi d’assalto dai vacanzieri ed il servizio di igiene ambientale, con il porta a porta, diventa più delicato ed impegnativo.

Nello stigmatizzare e condannare con fermezza questi indegni atti di violenza nei confronti dei lavoratori e nell’esprimere la piena solidarietà e l’augurio di pronta guarigione al lavoratore interessato, invitiamo le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine ad un più accurato controllo del territorio ed a mettere in atto tutte azioni che possano servire affinchè in futuro fatti così gravi non si abbiano più a verificarsi.”