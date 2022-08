San Salvatore di Fitalia, tornano i festeggiamenti di S.Calogero dal 19 al 21 agosto

Dal 19 al 21 Agosto ritornano i festeggiamenti in onore di S. Calogero – il santo dei miracoli – a San Salvatore di Fitalia, una festività tradizionale attenzionata da tutte le popolazioni dei Comuni dei Nebrodi.

Migliaia di pellegrini giungeranno al santuario a piedi per rendere omaggio al Santo a partire da venerdì 19. In onore della festa di S.Calogero, si attende il concerto del cantante Angelo Branduardi previsto per giorno 20 agosto. La festa terminerà domenica, con la storica processione.

Inoltre per l’occasione, il sindaco Giuseppe Pizzolante ha determinato con un’ordinanza, la chiusura al transito del Centro Urbano dalle ore 17.00 del 19 Agosto alle ore 03.00 del 20 Agosto; dalle ore 17.00 del 20 Agosto alle ore 02.00 del 21 Agosto; dalle ore 20.00 alle ore 24:00 del 21 Agosto 2022, eccetto residenti con possibilità di parcheggio, autorizzati e portatori di handicap.

Con la stessa Ordinanza è stato altresì disposto il senso unico di marcia, per consentire un miglior deflusso dell’alto numero di veicoli che transiterà in occasione dei festeggiamenti: direzione mare-monti sulla S.P. 155, tratto “C/da Daino”-“Bivio scorrimento veloce”; direzione monti-mare sullo scorrimento veloce, tratto “Località Montadella” – “C/da Daino”.

Il Sindaco Pizzolante raccomanda inoltre ai soggetti fragili, anziani ed ammalati di recarsi in pellegrinaggio al Santuario, per quanto possibile, nella mattina del 19 agosto e nella giornata del 21 agosto, per consentire agli stessi di poter giungere in chiesa nella maniera più fluida.