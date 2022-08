Patti Marina: spiaggia accessibile senza barriere architettoniche grazie ad una passerella, lettini e nuova sedia Job donata dall’Avis di Falcone

L’Avis di Falcone ha donato al comune di Patti una sedia a rotella anfibia job ed un ombrellone, attrezzature che sono state sistemate in un’area pubblica confinante con il lido “Sun beach”.

A tal proposito sono stati interpellati tutti i titolari dei lidi di Patti Marina ed il lido gestito da Mario Bilardo e Santino Cappadona ha dato subito la propria disponibilità.