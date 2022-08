Capo d’Orlando – Impresa della 24enne Anastasia Forte, che ha attraversato lo Stretto di Messina a nuoto

24 anni, sguardo deciso e carattere riservato, Anastasia Forte, è la prima orlandina d.o.c. a tentare, portandola a termine, la Traversata dello Stretto di Messina. Un risultato che la giovane, che vive e studia a Roma ha raggiunto con caparbietà e determinazione lo scorso 31 luglio, sostenuta da familiari ed amici.

Anastasia si è cimentata in una delle sfide più difficili per i tutti nuotatori, quella di affrontare le fortissime correnti che caratterizzano il tratto di mare da Capo Peloro – Torre Faro fino al porticciolo di Villa San Giovanni in Calabria insieme ad una novantina di altri atleti, quasi tutti professionisti di calibro nazionale. E’ riuscita nell’impresa, superando la sfida della 58ma traversata dello Stretto, più con se stessa e il mare che con i suoi concorrenti di traversata, per amore dello sport.