Gela, inaugurata la mostra “Ulisse in Sicilia”. Esposto il relitto della “nave di Gela”

Alla scoperta di tesori sommersi e leggende mitiche… E’ stata infatti inaugurata “Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito”, la mostra organizzata dalla Regione Siciliana in collaborazione con il Comune di Gela all’interno del Parco archeologico di Bosco Littorio.

Oltre 80 reperti provenienti da musei regionali, nazionali ed esteri ed al centro un relitto ricomposto per l’occasione ed esposto per la prima volta in Sicilia: si tratta della “Nave di Gela”, databile tra il VI e il V secolo avanti Cristo e rinvenuta nei fondali della città siciliana.

L’esposizione è stata aperta dal presidente della Regione Nello Musumeci con gli assessori ai Beni culturali Alberto Samonà e all’Economia Gaetano Armao, il sindaco di Gela Lucio Greco e il rappresentante del ministero greco della cultura e dello sport, Elisabeth Bargue.

Le sezioni della mostra ripercorrono le avventure di Ulisse ed il suo passaggio in Sicilia; tra le tante… il suo arrivo nella terra dei ciclopi e Polifemo, le Sirene, Scilla e Cariddi fino al ritorno a Itaca.

La mostra resterà aperta fino al 10 ottobre e sarà visitabile: dal martedì al venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21), sabato e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24)