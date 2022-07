La comunità di Milazzo piange Antonio Leto. Una vita spezzata troppo presto

Un’altra vittima della strada, un’altra vita spezzata troppo presto. E’ morto ieri a Milazzo Antonio Leto, 32 anni. Era in sella alla sua moto sul lungomare di Ponente. Stava tornando a casa dopo una mattinata trascorsa al mare.

Poi lo scontro con un’auto, una Ford Fiesta: il suo corpo vola per qualche metro, prima di fermarsi nei pressi di un palo della pubblica illuminazione. Nonostante i tentativi di soccorso di alcuni passanti immediatamente dopo l’impatto, per il 32enne non c’è stato nulla da fare.

Antonio è morto sul colpo. Ancora da accertare le cause dell’incidente, sul quale indagano i Carabinieri.

Anche la donna alla guida della Ford Fiesta è rimasta ferita, riportando diversi traumi che hanno richiesto le cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo.

Antonio era un ragazzo che amava la vita ed era molto conosciuto all’interno della comunità Milazzese. Barman, amante della palestra e delle due ruote. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme: tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. I social network sono invasi dalle sue foto.

Si attende adesso di sapere quando si svolgeranno i funerali per rendere l’ultimo saluto ad un ragazzo che amava profondamente la vita che, purtroppo, gli è stata tolta troppo presto.