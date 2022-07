Basicò – Il 27 luglio il memorial in ricordo di Antonella Chiarello

L’Associazione Vivere Insieme Basicò, capitanata dal suo presidente Rossella Biondo, organizza il II Memorial in onore di Antonella Chiarello, un “gioiello” troppo prematuramente scomparso.

Antonella era una ragazza di 25 anni, venuta a mancare troppo presto lo scorso anno a causa di una malattia. Antonella era impegnata nel sociale e ricopriva anche la carica di Assessore nel comune messinese.

“Per consolidare sempre di più questa ricorrenza – dice Rossella Biondo – quest’anno abbiamo voluto battezzare questo evento con il nome “SU CON LA VITA” la frase che la nostra Antonellina pronunciava sempre anche nei momenti più bui.”

La manifestazione, per opportunità organizzative ma soprattutto per la bellezza d’animo della nostra bellissima “amica” non viene abbandonata, anzi questo anno non sarà caratterizzata da un semplice torneo di calcetto ma avrà una risonanza sociale di “tutto rispetto” in quanto la manifestazione sarà arricchita dalla purezza, dalla semplicità e dalla gioia dei “nostri bambini”.

Ricordiamo che la nostra “Antonellina “, un nomignolo che ormai da tempo gli avevamo affibbiato per la sua bellezza d’animo e non solo, è stata molto impegnata nel sociale ed è proprio per questo che pensando al suo modo di essere: bella, sorridente, gioiosa e soprattutto positiva siamo invogliati a fare sempre di più.

Il nostro desiderio e quello che le nobili doti che contraddistinguevano il modo di essere di “Antonellina” si radichino nei nostri cuori dando così vita a un bellissimo evento che coinvolga e renda felice la nostra piccola comunità.”

Il Memorial si svolgerà presso il Palazzo Baronale De Maria e avrà inizio il 27 luglio alle 21:30, gli altri incontri si terranno nei giorni 1,3 e 9 Agosto, corre l’obbligo evidenziare che non mancherà neanche quest’anno la divertentissima partita “schetti e maritati”, fortemente voluta dal socio Enrico Mirabile.