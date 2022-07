Rodì Milici parla del caso Graziella Campagna, dopo la semilibertà concessa al suo killer

Venerdì 15 luglio, si è svolto un convegno a Rodì Milici, in ricordo di Graziella Campagna, vittima della mafia, uccisa il 12 dicembre 1985 a soli 17 anni.

Il 12 dicembre 1985, Graziella Campagna, una ragazzina di Saponara come al solito, esce dalla lavanderia dove lavorava per andare a prendere l’autobus che l’avrebbe riportata a casa, dove invece non farа più ritorno. Il suo corpo, infatti, verrа trovato barbaramente sfigurato da 5 colpi di fucile a canne.

L’incontro, è stato promosso dall’associazione Pedalare, voluto fortemente dal presidente Campisi Filippo e da tutti i suoi soci. Il presidente ha omaggiato dei fiori che verranno deposti sulla tomba della giovane ragazza, per un breve momento di meditazione, inoltre sono state omaggiate delle targhette, in ricordo di questo convegno.

I soci e il Presidente, avevano, chiesto sui social, una piena collaborazione da parte di tutti i cittadini, e loro hanno ben risposto con una partecipazione significativa in termine di presenze. A moderare l’incontro è stato lo stesso presidente Campisi, a portare i saluti da parte dell’amministrazione Comunale è stata l’assessoreSabrina Coppolino, alla cerimonia erano presenti Piero e Pasquale Campagna (fratelli di Graziella) e infine il Neo Sindaco di Montalbano, l’avvocato Nino Todaro.

Angela Serena Lo Conti