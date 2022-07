Carta e cartone. Raccolta in crescita in Sicilia, il report annuale Comieco a Messina

Giovedì 14 luglio Comieco ha presentato, presso Palazzo Zanca a Messina, il 27esimo Rapporto Annuale sullo stato della raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia.

Il Rapporto delinea una situazione italiana caratterizzata da un andamento ovunque positivo, i volumi complessivi di raccolta comunale crescono di oltre 110.000 tonnellate, segnale importante dopo lo stop registrato con i dati del 2020.

Nel 2021, oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese e ogni italiano ne ha differenziati oltre 60 chilogrammi.

In particolare, il Sud Italia ha visto una crescita positiva del 4,3% grazie all’impegno di realtà come quella di Messina, classificata quest’anno capolista tra i comuni più virtuosi d’Italia, scelta proprio come sede della presentazione dei dati nazionali.