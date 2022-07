Gioiosa Marea: respinta la richiesta di sospensiva proposta da “Iliad Italia spa”

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto la richiesta di sospensiva proposta da “Iliad Italia spa” contro il comune di Gioiosa Marea e nei confronti dell’Arpa.

Il ricorso è stato presentato dalla compagnia telefonica rappresentata dall’avvocato Filippo Pacciani contro il comune tirrenico rappresentato dall’avvocato Giovanni Monforte.

L’azienda ha presentato appello alla sentenza emessa dal Tar di Catania il 16 febbraio 2022; l’organo amministrativo di primo grado aveva respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del comune di Gioiosa Marea dell’11 ottobre 2011, confermato con provvedimento comunale del 25 ottobre 2011, di sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile.

Oggetto di questa controversia è anche alcuni articoli del regolamento sull’inquinamento elettromagnetico adottato dal consiglio comunale di Gioiosa Marea nel novembre 2011. Da qui l’appello, chiedendo la sospensiva e poi l’annullamento e la riforma.

Nell’ordinanza è stato evidenziato come siano in corso interlocuzioni per identificare un possibile sito alternativo per l’installazione di una stazione radio base e che nel contempo non sussistano i presupposti per concedere la sospensiva