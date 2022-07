Capo d’Orlando: Il servizio di igiene ambientale resta attribuito alla ditta “Bono slp srl”

Il servizio di igiene ambientale del comune di Capo d’Orlando – lotto 1 per oltre 13.500.000,00 di euro, così come previsto dal bando del 20 agosto 2020 proposto dalla Srr “Messina Provincia”, resta attribuito alla ditta “Bono slp srl”.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza del 6 luglio scorso, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla “Ecolandia srl”, fissando l’udienza nel merito all’8 febbraio 2023. Si chiude provvisoriamente questa vicenda dopo che la “Ecolandia srl”, rappresentata dall’avvocato Agatino Cariola, ha chiesto la revocazione della sentenza emessa dallo stesso Cga il 23 febbraio 2022.

Con questo provvedimento, il servizio fu attribuito alla “Bono Slp srl”, ditta seconda classificata, rappresentata dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno. La “Ecolandia srl”, a sua volta, oltre ad aver proposto ricorso per revocazione, aveva chiesto anche la sospensiva della sentenza del Cga che modificò l’aggiudicazione della gara.

Nell’ordinanza del 6 luglio scorso il Cga ha evidenziato come non sussistano i presupposti perché venga concessa la sospensiva; da qui il massimo organo della giustizia amministrativa in Sicilia ha respinto l’istanza cautelare, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite e fissando l’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito all’8 febbraio 2023.