Capo d’Orlando – Il parco giochi inclusivo intitolato ad Andrea Lombardi

Una bella cerimonia, tenutasi ieri a Capo d’Orlando in Villa Europa, per celebrare il giovane Andrea Lombardi, scomparso lo scorso 10 marzo. Andrea era stato il fondatore dell’associazione “No limits”, nata nel novembre del 2016 per promuovere la cultura della diversità, intesa come valore e non come limite.

Ad Andrea è stato intitolato il parco giochi inclusivo, da lui stesso inaugurato circa un anno fa, per consentire ai bambini con difficoltà di giocare insieme a tutti gli altri. Il Comune (nella persona della dirigente dei servizi sociali dell’epoca, la dott.ssa Cettina Ventimiglia) gli aveva chiesto consulenza per questo progetto comunale e adesso il parco è stato a lui dedicato.

Consegnata anche alla famiglia di Andrea il 1° premio “Testimone del Volontariato Sicilia”. Un bel modo per ricordare una persona speciale.