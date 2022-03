Capo d’Orlando – Addio ad Andrea Lombardi, tra i fondatori dell’Associazione “No Limits”. Aveva 28 anni

Era ricoverato a Palermo da alcuni giorni, per l’aggravarsi della malattia che lo aveva costretto a vivere sulla sedia a rotelle. Ieri è venuto a mancare il 28enne Andrea Lombardi, amatissimo socio fondatore dell’Associazione “NoLimits – Al di là del muro”, nata nel novembre del 2016 per promuovere la cultura della diversità intesa come valore e non come limite.

Oggi la comunità di Capo d’Orlando si stringe attorno alla famiglia per la perdita di un giovane che lottava per i suoi diritti e per quelli di chi, come lui, era costretto ad affrontare ogni giorno le difficoltà dovute alla condizione di disabilità.

Andrea, insieme alla madre Antonella Campisi, ad Andrea Lo Piccolo e Vincenzo Marino, era tra i fondatori dell’Associazione insieme alla Presidente Patrizia Galipò ed alla vice-presidente Stefania Domianello, che oggi sono straziati dal dolore. “Ora Andrea è davvero NoLimits – scrive Patrizia Galipò –, ci ha lasciati nello sgomento ed è andato incontro alla Luce. Non abbiamo parole, non abbiamo lacrime, non abbiamo forze per vivere questo momento. Andrea…chiediamo a te la forza, sorridici sempre come solo tu sai fare…ora che non soffri più e che sei la nostra radice in cielo! Ci manchi già infinitamente e non riusciamo ad immaginare quanto più ci mancherai ad ogni giorno che passerà senza di te e ad ogni attività che faremo (da oggi sempre in nome tuo)! Ci stringiamo tra noi e, soprattutto, stringiamo in un abbraccio fortissimo la nostra socia fondatrice Antonella, tua grandiosa mamma, il tuo papà Francesco e tua sorella Giulia!”

La cara salma oggi pomeriggio, 10 marzo, giungerà nella propria abitazione di Contrada Catutè, mentre i funerali si terranno domani pomeriggio, venerdì 11 marzo alle 15:30, presso la Chiesa Cristo Re di Capo d’Orlando.

La redazione di AMnotizie si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.