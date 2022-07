Salute e digitale, Musumeci: «La Sicilia può candidarsi a “hub” mediterraneo del turismo sanitario»

Trasformazione digitale, crescita e sviluppo sostenibile del Paese. Questo il tema della terza Edizione del Forum Meridiano Sanità Sicilia, che si è svolto venerdì 01 luglio svolto al Castello Maniace di Siracusa. L’evento organizzato da The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Cefpas e patrocinato dalla Regione Siciliana, consegna un’immagine della Sicilia al centro del Mediterraneo, attraverso il piano di azioni avviato prima della pandemia e dalle risorse messe in campo dal PNRR.

Nell’ambito della Missione 6 “Salute” del PNRR, oggi la Sicilia è la terza Regione italiana per allocazione dei primi 8 miliardi di euro distribuiti dal Ministero della Salute ai territori (circa 800 milioni), con il maggior numero di risorse destinate alle Case della comunità (217 milioni di euro), Digitalizzazione (139,9 milioni di euro) e la sicurezza degli ospedali (139,8 milioni di euro).