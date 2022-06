Riaprirà già domani, 29 giugno, il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati presso il CCR di contrada Pissi a Capo d’Orlando.

La chiusura varrà soltanto per la giornata di oggi, necessaria per permettere alla ditta subentrante, la Bono slp, di prendere possesso degli spazi dedicati al servizio di conferimento dei rifiuti differenziati direttamente in loco da parte dei cittadini.