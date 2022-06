Il gioiosano Andrea Valdesi vince il campionato italiano di calcio “under 18” con la Spal

Andrea Valdesi, figlio del “gioiosano” Luca – pluricampione mondiale ed europeo di karate – ha vinto con la Spal il campionato italiano di calcio under 18. Lo annuncia con orgoglio l’amministrazione comunale di Gioiosa Marea sulla pagina social del comune.

Nella giornata di ieri, nella finale giocata allo Stadio “Del Duca” di Ascoli contro il Bologna, i ragazzi di Massimo Pedriali, dopo aver subito il gol di vantaggio dei rossoblù allo scadere del primo tempo, al rientro dagli spogliatoi hanno prima pareggiato i conti grazie ad una rete di Francesco Dell’Aquila e poi chiuso la partita, sempre con un gol di Dell’Aquila, all’83’, portando a casa il trofeo.

Andrea, classe 2004, terzino destro, è di proprietà della Juventus ed è stato ceduto in prestito un anno fa alla Spal per dargli modo di maturare e mettere in mostra tutte le proprie qualità tecniche. Ha iniziato la sua carriera calcistica nella “Tyrrenium” di Gioiosa Marea, è approdato alla “Segato Viola” di Reggio Calabria e poi segnalato come migliore giocatore della “Gazzetta Cup”, il più grande torneo italiano di calcio per ragazzi, promosso da “La Gazzetta dello Sport” in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e disputato all’Olimpico di Roma. Successivamente si è trasferito a Messina, impegnato con l’Acr nel campionato nazionale dei giovanissimi e poi è stato acquistato dal Palermo, dove è stato notato dagli osservatori della Juventus.

“Un grande orgoglio per la famiglia Valdesi-Spinella a cui partecipa tutta la comunità gioiosana con l’augurio di nuovi e prestigiosi successi.” commenta l’amministrazione comunale di Gioiosa Marea.