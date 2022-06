Stretto di Messina, depositata proposta di legge per la riduzione delle tariffe sui traghetti

È stata depositata alla Camera la proposta di legge, di cui è primo firmatario Pietro Navarra del PD, per ottenere tariffe di attraversamento agevolate per gli abitanti dell’Area dello Stretto. La proposta è stata sottoscritta anche dagli onorevoli messinesi Flavia Timbro, Angela Raffa, Francesco D’Uva e Antonio Viscomi.

La proposta prevede l’erogazione di un contributo annuo da parte dello Stato ai Comuni delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria, al fine di consentire la stipula di apposite convenzioni tra detti Comuni e i vettori marittimi che esercitano il servizio di traghettamento nello Stretto di Messina, finalizzato a compensare lo svantaggio economico dei lavoratori pendolari, sia abituali sia occasionali, e degli studenti mediante riduzione del costo del biglietto di traghettamento, indipendentemente dall’attraversamento pedonale o con altri mezzi.

In totale, sono richieste risorse per 100 milioni di euro l’anno, al fine di compensare le condizioni di svantaggio legate all’insularità, anche in base alla recente iniziativa legislativa promossa dal Governo – e il cui iter ha avuto un’accelerazione proprio in queste settimane – per reintrodurre nella nostra Costituzione il principio di insularità.

“Abbiamo dato seguito, inoltre, – dice Navarra – alle istanze emerse a livello locale dove la coalizione di centrosinistra, che supporta la candidatura a sindaco di Franco De Domenico, ha inizialmente avanzato questo progetto. La dimostrazione dell’importanza di fare squadra, di creare un dialogo con i parlamentari del territorio, di avere come unico riferimento gli interessi della comunità”.