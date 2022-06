San Salvatore di Fitalia: le prospettive legate a manifestazioni estive ed iniziative per i giovani

Tutti i comuni si stanno preparando a programmare per l’estate e con le esigenze del bilancio e le ristrettezze economiche, il fare di necessità virtù è un obbligo. Si punta al turismo di prossimità e si sfrutta anche la tendenza del turismo religioso e la ricerca dei comuni montani che hanno tradizioni culturali ed enogastronomiche. San Salvatore di Fitalia ha tradizioni religiose che si perdono nel tempo, quando il pellegrinaggio per San Calogero era un evento che faceva arrivare in paese tantissime persone; la natura, l’aria salubre potrebbero fare il resto. L’amministrazione deve programmare anche sulle strutture ricettive e sul fatto che i giovani restino in paese; ma se devono restare, devono esserci i presupposti perché questo avvenga.