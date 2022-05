Il sindaco di Alcara Li Fusi Ettore Dottore, in chiusura dei primi cinque anni di mandato, ha rivendicato l’arrivo di oltre 55 milioni di finanziamenti e tra questi il progetto della scorrimento veloce “Alcara-Torrenova”. E’ stato il sogno degli anni 80, coltivato dagli amministratori del tempo e che ora diventerà realtà. Inutile dire sulla strategicità di questa strada per tutto l’entroterra; mai come in questo caso il territorio montano e quello di Alcara Li Fusi sarà vicino alla costa.