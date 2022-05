Torrenova, amministrative 2022: c’è il terzo candidato. E’ la consigliera uscente Serena Giuliano

Ancora una novità nello scenario politico torrenovese, dopo l’annuncio della candidatura a sindaco dell’avvocato Maria Tiziana Scolaro.

A comunicare che sarà della competizione alla carica di primo cittadino è infatti la consulente Serena Giuliano, consigliere uscente dell’attuale amministrazione.

Sarà, dunque, corsa a tre per la poltrona di primo cittadino: a sfidarsi il sindaco uscente Salvatore Castrovinci, l’avvocato Maria Tiziana Scolaro e la consulente Serena Giuliano.

46 anni, commercialista e revisore dei conti, Serena Giuliano era stata eletta consigliere di minoranza nella tornata elettorale del 2017 con la lista Vox Populi Voluntas Dei, a sostegno della candidata a sindaco Ester Consolata Inga.

“Dopo ampia riflessione e confronto, oggi comunico ufficialmente la mia candidatura a Sindaco per il nostro comune” ha scritto la Giuliano via social.

“Saranno certamemente in molti a chiedersi quali siano le motivazioni di questa mia importante decisione. La rispsota risiede nell’esoeruenza da me maturata in qualità di consigliere comunale che, unitamnte a quella di profesisonista, mi ha permesso di entrare in contatto con tante persone che mi hanno trasmesso le loro idee innovative, ma soprattutto il loro entusiasmo. Idee ed entusiasmo che, sono convinta, debbano trovare il meritato spazio affinchè possano contribuire alla crescita del nostro Paese.”

“E’ proprio per questo che pongo la mia candidatura a disposizione di queste preziose persone, affinchè sia possibile la più ampia e condivisa partecipazione alla competizione elettore” aggiunge la professionista “Solo così sarà possibile il riavvicinamento alla politica di così tante persone a cui va il mio plauso per avere a cuore il futuro nostro Paese. Questo è il principio sul quale si baserà tutta la mia campagna elettorale da candidata a prima cittadina della nostra comunità.”

La prossima settimana, come ha anticipato la candidata alla nostra redazione, verrà presentata la sua lista, con il simbolo e il nome ed i componenti del gruppo a suo sostegno.