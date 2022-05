Donna muore in casa all’ottavo mese di gravidanza. Grave il bimbo fatto nascere con parto cesareo

A Palermo una donna di 38 anni è morta all’ottavo mese di gravidanza, il bimbo è stato fatto nascere dai medici con parto cesareo e sta lottando per la vita nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

La donna è stata trovata priva di vita dal marito sul pavimento della loro abitazione in via Antonio Vian, a Palermo. L’uomo ha lanciato immediatamente l’allarme ed i sanitari del 118 hanno tentato di tutto per rianimarla, purtroppo senza riuscirci.

Il cuore del piccolo però ancora batteva e dunque la donna, priva di vita, è stata trasportata all’ospedale Buccheri La Ferla, dove è stato eseguito il parto cesareo d’urgenza ed è stato fatto nacere il bambino.

Le condizioni del neonato sono molto gravi, a causa del periodo in cui è rimasto privo di ossigeno nel grembo materno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nelle prossime ore la procura deciderà se sul corpo della donna sarà necessario eseguire l’autopsia. Nel frattempo i familiari pregano perché il piccolo si salvi.