Capo d’Orlando: raduno delle Porsche Carrera all’insegna della musica – VIDEO

Uno splendido sole e temperature primaverili domenica hanno accompagnato il gruppo di Porsche 911 Carrera nella loro passeggiata da Capo d’Orlando a Santo Stefano di Camastra.

Un evento, organizzato dall’Accademia della Musica e dall’agenzia Unipol Sai di Capo d’Orlando, grazie al quale la costa tirrenica ha potuto ammirare gli esclusivi modelli prodotti dalla casa automobilistica tedesca, a bordo dei quali viaggiavano 15 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia.

Una domenica in cui si sono fusi suoni, sapori e passioni, per creare una perfetta armonia di piacere per tutti i presenti: “Porsche in armonia” era il titolo dell’evento, perché ai rombi dei motori si è affiancata anche la musica.

Alle 16, dopo il pranzo al Ristorante Grande Pino di Sant’Agata Militello, si sono infatti esibiti gli allievi dell’Accademia della Musica, ed al concerto è seguita la consegna degli attestati ai porschisti.