Terme Vigliatore: procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto del litorale costiero

Il progetto dei lavori di difesa e riqualificazione del litorale costiero del comune di Terme Vigliatore deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.

Finanziato dal “Patto per il Sud” per circa 2 milioni di euro, l’intervento è stato presentato dal commissario di governo regionale contro il dissesto idrogeologico.

Non saranno invece assoggettati al procedimento di valutazione di impatto ambientale il progetto del secondo lotto per la ristrutturazione ed adeguamento dell’impianto di depurazione e della condotta sottomarina di contrada Fossazzo di Milazzo per 7.600.000,0 di euro e poi il progetto di adeguamento di un impianto di depurazione consortile in località Zappardino a servizio dei comuni di Gioiosa Marea e Piraino per circa 5 milioni di euro.

Entrambi gli interventi sono stati finanziati dalla Regione e appaltati dal commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione delle acque reflue urbane.