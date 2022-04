Patti: un piccolo segno di solidarietà dall’istituto comprensivo “Pirandello”

Alunni e docenti dell’istituto comprensivo “Pirandello”, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano, hanno voluto esprimere la loro generosità con uova di Pasqua o colombe, consegnate ad alcune parrocchie di Patti per essere distribuite alle famiglie meno abbienti, affinché potessero avere un “piccolo segno” di festa.

Non è la prima volta che l’istituto pattese esprime in tal modo la propria generosità e ciò conferma che se i ragazzi e le loro famiglie vengono coinvolti sanno fattivamente manifestare la propria solidarietà.

“In un’epoca in cui sembra prevalere l’individualismo, ancora una volta i nostri alunni e le loro famiglie hanno evidenziato un forte senso di altruismo, ha spiegato il dirigente Graziano; ogniqualvolta li chiamiamo in causa rispondono sempre con grande generosità e questo è per tutti motivo di sano orgoglio. Fortunatamente il bene esiste ancora e passa attraverso tali piccoli ma significativi gesti”.