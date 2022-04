Patti: a Palazzo Baratta la mostra di pittura “Frammenti di Mandala” di Mariella Tedesco

Dal 19 al 26 aprile, presso Palazzo Baratta, sede del Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi, si potrà visitare la mostra di pittura “Frammenti di Mandala” della pittrice Mariella Tedesco.

Sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 12.30, esclusi i festivi. L’evento, con il patrocinio del Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi, sarà accompagnato anche dalla visione sul posto di video promozionali dei comuni consortili e sarà meta di gruppi turistici provenienti dalle provincie siciliane, grazie alla partecipazione dell’Associazione Guide Turistiche Taormina Messina Eolie.

“Il Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi di Patti, continua l’attività di promozione del territorio, non soltanto in ambito culturale e artistico, ma anche di supporto alle tante attività turistico ricettive, artigianali e commerciali, ha dichiarato Filippo Tripoli, consigliere in seno al cda dell’ente; nei prossimi giorni sarà emanata una manifestazione d’interesse verso tutte le attività presenti sul territorio consortile, al fine di predisporre un apposito spazio promozionale direttamente collegato ai siti internet delle diverse strutture, al fine di dare un concreto aiuto in una fase delicata di ripartenza post emergenza.”