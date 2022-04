Covid – 5.692 nuovi casi in Sicilia, 19 le vittime. In calo i ricoverati (-50)

Sono 5.692 i nuovi casi di Covid-19 registrati martedì 12 aprile in Sicilia, a fronte di 35.727 tamponi processati. Lunedì erano stati 1.918. Sale il tasso di positività, ora al 15,9% (Lunedì era al 13,8%).

L’isola è al sesto posto tra le regioni italiane per incremento di nuovi contagi, mentre al primo c’è la Lombardia con oltre 11 mila. Gli attuali positivi in Sicilia adesso sono 148.307, in leggerissimo aumento. I guariti del giorno sono 5.769, mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 10.282.

In deciso calo invece i ricoverati negli ospedali siciliani. Sul fronte ospedaliero sono 1.027 gli ospedalizzati totali, ben 50 in meno rispetto a lunedì. 967 sono ricoverati nei reparti ordinari, mentre 60 in terapia intensiva (ben cinque in meno).

A livello provinciale contagi a quattro cifre nelle provincie più popolose: in testa Palermo con 1.457 casi, seguono Messina con 1.078 e Catania 1.064. Poi 583 a Siracusa, 567 a Trapani e 541 ad Agrigento. Infine Ragusa 340, Caltanissetta 284 ed Enna 201.