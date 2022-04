Patti: le disposizioni viarie per il passaggio della prima tappa del “Giro di Sicilia”

Scatteranno sul territorio di Patti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 12 aprile prossimo le limitazioni alla circolazione stradale.

In quella data ed in quelle ore si prevede il passaggio della prima tappa del “Giro di Sicilia”. Com’è noto i corridori partiranno da Milazzo lungo un percorso che toccherà, attraverso la strada statale 113, anche Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Gioiosa Marea e viva via fino a raggiungere Bagheria.

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 12 aprile sarà inibito il traffico lungo la strada statale 113 sia verso Messina che verso Palermo, il bivio Moreri, la strada provinciale 118a in località Locogrande, il raccordo della A/20, l’incrocio via Kennedy/via dei Pini in località Catapanello, la via Andrea Doria e la via Cristoforo Colombo. I caselli autostradali di Patti non saranno raggiungibili.

Dal comando della polizia municipale di Patti sono state comunicate anche le raccomandazioni a non lasciare auto in sosta nelle zone interessate dal percorso di gara dalle ore 7.00 alle ore 12.00, poi a non transitare nelle zone interessate dal percorso di gara dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e ad evitare l’afflusso pedonale lungo il percorso di gara.