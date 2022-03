Covid – Sotto quota mille i nuovi casi del giorno in Sicilia. In salita i ricoveri, 8 i morti

Come ogni lunedì calo nel numero dei nuovi casi di contagio da covid-19 nel bollettino diramato dal Ministero della salute. La Sicilia, in particolare, scende sotto quota mille, come non accadeva da settimane. I casi di oggi sono 900 a fronte di 12.375 tamponi processati, anche se nel conteggio generale delle singole province si aggiungono altri 856 casi riferiti a giorni precedenti. Il tasso di positività scende dal 13,9% al 7,2%.

L’isola è all’undicesimo posto per contagi tra le regioni italiane. Gli attuali positivi sono 226.017, 3.140 in meno rispetto al dato di domenica. A contribuire al calo è il numero dei guariti del giorno, 4.888. Sono 8, invece, i decessi conteggiati oggi, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 9.995.

A salire, invece, sono i ricoveri ospedalieri. 1.019 i ricoverati registrati oggi, con 26 casi in più rispetto a ieri. Di questi 959 sono degenti dei reparti ordinari, mentre 60 sono i ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a ieri, con un solo ricovero nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le singole province è Messina a registrare il maggior numero dei casi del giorno, 1.035. Segue Palermo, con 345; poi Catania 155; Siracusa e Ragusa rispettivamente con 53 e 52 casi; Trapani 45; Agrigento 30; Caltanissetta 36 ed infine Enna con soli 5 nuovi contagi.

In Italia:

30.710 i nuovi contagi di oggi in tutta la Penisola, in calo rispetto a ieri, mentre sale il numero delle vittime, che sono 95, contro le 82 di domenica.